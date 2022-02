Vilshofen

Ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro ist bei einem Brand in einem Sägewerk in Vilshofen (Landkreis Passau) entstanden. Die Flammen brachen am Dienstagabend in einem Transformator aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt ursächlich. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand.