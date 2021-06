Hoher Schaden nach Brand in Entsorgungsbetrieb

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in der Oberpfalz ist eine Lagerhalle zerstört worden. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei mindestens einer halben Million Euro, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Brand war am Dienstagabend in der ungefähr 300 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen. Verletzt wurde niemand. Dem Sprecher zufolge waren weit mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der Einsatz in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf dauerte bis zum frühen Mittwochmorgen. Die Brandursache war zunächst unklar. Experten sollen die Halle nun untersuchen.

09. Juni 2021 - 09:11 Uhr | dpa

Feuerwehrleute löschen eine brennende Lagerhalle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes. © Vifogra/dpa

Burglengenfeld © dpa-infocom, dpa:210609-99-918410/3