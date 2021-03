Hoher Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer vermutlich in einem Kamin ausgebrochen. Von dort griff es auf den Dachstuhl und das oberste Geschoß über. Die drei Bewohner blieben bei dem Brand am Samstagabend unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.

14. März 2021 - 09:10 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Grafenau © dpa-infocom, dpa:210314-99-814069/2