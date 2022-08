Wartmannsroth

Ein Dachstuhlbrand hat im Landkreis Bad Kissingen einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer brach am Mittwoch in einem Wohnhaus in Wartmannsroth aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und verließen das Haus. Verletzt wurde niemand. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.