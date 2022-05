Hoher Schaden bei Brand in Pizzeria: Verdächtiger in Haft

Ein Mann soll eine Pizzeria in Niederbayern in Brand gesetzt haben. Das Feuer richtete nach Polizeiangaben vom Mittwoch mehrere hunderttausend Euro Schaden an. Das Gebäude in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sei derzeit nicht mehr bewohnbar.

11. Mai 2022 - 15:26 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wallersdorf Der 31 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn wird laut Polizei wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Er kam am Mittwoch in Untersuchungshaft. Der Mann, der in dem Gebäude wohnte, soll mutmaßlich "durch das Verschütten einer leicht brennbaren Flüssigkeit" das Feuer am Dienstagnachmittag ausgelöst haben. Ob Beziehungsprobleme als mögliches Motiv in Betracht kommen, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es.