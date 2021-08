Hoher Schaden bei Brand in Pflegeheim

Wegen eines Brandes ist ein Seniorenheim in Waldthurn (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) evakuiert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind die 14 Bewohner in andere Unterkünfte verlegt worden. Die Ursache des Feuers, das am späten Donnerstagabend unter dem Dach ausbrach, war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

06. August 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Waldthurn © dpa-infocom, dpa:210806-99-746601/2