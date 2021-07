Hoher Schaden bei Brand in Futtertrocknungsanlage

Ein Brand in einer Futtertrocknungsanlage in Schwaben hat einen Schaden in niedriger sechsstelliger Höhe verursacht.

31. Juli 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Polizei" steht auf einem Streifenwagen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Germaringen Das Feuer brach aus zunächst unklarer Ursache am Samstagmorgen in der Anlage in Germaringen (Landkreis Ostallgäu) aus, wie die Polizei berichtete. Vier Mitarbeiter wurden demnach wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr war mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. © dpa-infocom, dpa:210731-99-637808/3