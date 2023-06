Hoher Schaden bei Brand in einer Metallverarbeitungsfirma

Bei einem Brand in einer Metallverarbeitungsfirma in Oberbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll dieser bei rund 100.000 bis 150.000 Euro liegen. Verletzt wurde bei dem Brand in Ebersberg niemand.

02. Juni 2023 - 08:37 Uhr | dpa

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ebersberg Am Donnerstagmittag soll im Keller des Firmengebäudes eine Maschine Feuer gefangen haben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren circa 65 Feuerwehrleute im Einsatz. Diese konnten den Brand schnell löschen. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.