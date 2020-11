Hoher Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Hagenbüchach

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Hagenbüchach (Kreis Neustadt an der Aisch) ist mindestens ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Zwei Bewohner kamen am Freitag mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer im Keller ausbrach, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte das Haus wegen der starken Rauchentwicklung nur mit schwerem Atemschutz betreten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.