Hoher Sachschaden bei Brand in Wohnkomplex

Nürnberg

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Nürnberg ist nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Eine Frau sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer war am Samstagabend in einer leerstehenden Praxis ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.