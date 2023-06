Hohe Temperaturen und Gewitter in Bayern halten an

Die Menschen in Bayern müssen auch im Laufe der restlichen Woche mit hohen Temperaturen und Gewittern rechnen. Bis zu 33 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. An und nördlich der Donau komme es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern.

München

Bereits in der Nacht hatte es in Bayern zahlreiche Gewitter gegeben. Zunächst waren den Polizeipräsidien allerdings keine großen Schäden bekannt.

In der Nacht zu Donnerstag sagt der DWD an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter voraus, die dann zunächst abklingen sollen. Im Tagesverlauf soll das Gewitter-Risiko bei Höchstwerten zwischen 28 Grad in Unterfranken und bis 35 Grad in Niederbayern wieder steigen.

Nach Gewittern und Schauern in der Nacht zu Freitag kühlt es sich dann ein bisschen ab. Tagsüber sollen die Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad liegen. Zunächst gibt es laut DWD gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der zweiten Tageshälfte sollen diese von Westen her zum Teil wieder abklingen.