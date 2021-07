Hoffen auf Aufnahme von Donaulimes in Welterbeliste

Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hofft weiterhin auf eine baldige Entscheidung zur Aufnahme des Donaulimes in die Welterbeliste der Unesco. Am Montag hatte das zuständige Unesco-Komitee in seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou die Entscheidung vertagt, nachdem Ungarn kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag mit Deutschland, Österreich und der Slowakei ausgestiegen war.

26. Juli 2021 - 19:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Bernd Sibler (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Bayern. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München Es sei verständlich, dass das Welterbekomitee auf die veränderten Bedingungen nach dem unerwarteten Verhalten Ungarns reagieren müsse, sagte Sibler. Das Ministerium erklärte, dass bis Ende der Woche über das weitere Vorgehen entschieden werden sollte. "Ich drücke die Daumen, dass es noch klappt und das Welterbekomitee von der herausragenden Bedeutung des Donaulimes überzeugt werden kann", sagte der Minister. Der Donaulimes soll nach Ansicht der Antragsteller als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches in die Welterbeliste aufgeschoben worden, andere Limes-Bereiche stehen schon länger auf der Liste. In seinem bayerischen Abschnitt erstreckt sich der Donaulimes von Bad Gögging im Landkreis Kelheim über Regensburg und Straubing bis nach Passau. © dpa-infocom, dpa:210726-99-543717/2