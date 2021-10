Hofer Polizei fasst mutmaßlichen Serieneinbrecher

Die Polizei ist in Hof einem mutmaßlichen Serieneinbrecher auf die Spur gekommen. Dem 61-Jährigen werde vorgeworfen, in den vergangenen Monaten dreimal in eine Hofer Schule und zweimal in ein Bürogebäude eingedrungen zu sein, teilten die Ermittler am Montag mit. Dabei soll der Mann mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen und jeweils hohen Sachschaden angerichtet haben.

25. Oktober 2021 - 16:39 Uhr | dpa

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Hof Die Spur der Ermittler führte schließlich zu dem vorbestraften 61 Jahre alten Mann, der den Angaben zufolge am Freitag mit dem Zug nach Hof fuhr und bei seiner Ankunft von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei prüft, ob der Mann noch weitere Einbruchsdiebstähle in Hof begangen haben könnte. © dpa-infocom, dpa:211025-99-731202/2