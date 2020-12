Hof verhängt nächtliche Ausgangssperre ab Dienstag

In der Stadt Hof gilt nicht erst ab Mittwoch, sondern schon von Dienstag an eine nächtliche Ausgangssperre.

© Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Hof

Hof - Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, ist das Verlassen der eigenen Wohnung in Hof in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr nur aus beruflichen und medizinischen Gründen, zur Begleitung von Kindern oder Sterbenden oder aus "ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen" erlaubt.

Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis sieben müssen im Wechsel unterrichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehalten werden kann. In Kirchen, Synagogen und Moscheen gelte Maskenpflicht. Die Verfügung gilt bis 18. Dezember und soll die Corona-Seuche eindämmen.

Die Zustimmung der Regierung von Oberfranken stand am Montagabend zwar noch aus. "Angesichts der hohen Inzidenzzahl hat sich die Stadt Hof entschieden, dennoch die Allgemeinverfügung bekanntzumachen, um ein Inkrafttreten für den 8.12.2020 zu gewährleisten", teilte die Stadt mit. In den vergangenen sieben Tagen sind in der Stadt auf 100.000 Einwohner hochgerechnet 366 Neuinfektionen gemeldet worden.

In Bayern gilt von Mittwoch an eine landesweite Ausgangsbeschränkung. Nur mit triftigen Gründen darf dann noch die eigene Wohnung verlassen werden. Dazu zählen auch Sport, Weihnachtseinkäufe und Treffen mit insgesamt bis zu fünf Menschen aus zwei Hausständen. In bayerischen Hotspots mit einem Wert ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt ab Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre.