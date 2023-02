Hochwasser in Bayern: Wasserstände fallen wieder

Der Regen und das Tauwetter haben die Wasserpegel vieler Gewässer im Nordwesten und Südosten Bayerns ansteigen lassen. Rund um Nürnberg und Aschaffenburg waren Überschwemmungen bebauter Gebiete möglich, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstag meldete. Unter anderem sind die Regnitz, die Aisch und die Rauhe Ebrach noch in der Meldestufe 2, es könnten also land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Insgesamt sollen die Pegelstände wieder sinken.

04. Februar 2023 - 11:11 Uhr | dpa

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

München Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete am Samstag Höchstwerte von acht Grad und vereinzelt Regen an den Alpen. Am Sonntag soll es von Nordwesten aus schneien, während es unter 400 Metern regnen soll. Am Montag erwarten die Menschen im Nordosten einzelne Schneeschauer, bei Temperaturen um die minus zwei bis vier Grad.