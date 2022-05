Hochhaus im Innenbereich mit rund 45 Graffiti verschandelt

Nürnberg

Der Innenbereich eines Hochhauses in Nürnberg ist mit rund 45 Graffiti verschandelt worden. Es handele sich vor allem um Schriftzüge, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Sie seien am Samstag im Eingangsbereich, dem Treppenhaus und im Aufzug des Gebäudes im Stadtteil Langwasser angebracht worden. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 23 000 Euro. Wer für die Graffiti verantwortlich ist, wissen die Ermittler noch nicht. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.