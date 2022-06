Hitzlsperger glaubt nicht an Veränderungen in Katar durch WM

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger erwartet keine echten Fortschritten in Katar etwa bei den Menschenrechten durch die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft in dem Emirat. "Ich glaube nicht, dass der DFB und andere Verbände das Land verändern können in den wenigen Wochen, die sie da sind", sagte der 40-Jährige, der am Mittwoch in Herzogenaurach bei einem Dialogforum des Nationalteams zur Situation in Katar aus den USA zugeschaltet war.

01. Juni 2022 - 14:44 Uhr | dpa

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. © Tom Weller/dpa/Archivbild