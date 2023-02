Hippie, Zimmermann, Astronaut: Kabinett in Faschings-Laune

Der Gesundheitsminister als Hippie, der gegen Drogen ist, der Wirtschaftsminister als Handwerker: Minister aus dem bayerischen Kabinett haben bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim ihre Kostüme durchaus mit politischen Botschaften verwoben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), zum ersten Mal bei der Kult-Prunksitzung zu Gast, erschien als Hippie - mit runder Brille, Schlaghose und einem Statement-Shirt: "No drugs, just peace and happiness" war darauf zu lesen. Holetschek ist ein entschiedener Gegner der Legalisierung von Cannabis.

10. Februar 2023 - 18:31 Uhr | dpa

Peter Kuhn als "Faschingsprinz" steht während der Generalprobe für die BR-Sendung "Fastnacht in Franken" auf der Bühne. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa