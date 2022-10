Herzinfarkt auf A92: Lkw-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Gottfrieding

Nachdem ein 65-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn 92 in Niederbayern einen Herzinfarkt erlitt, ist er im Krankenhaus gestorben. Bei dem Vorfall sei der 65-Jährige mit dem Lastwagen bei Gottfrieding (Landkreis Dingolfing-Landau) nach links abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dort streifte er am Mittwoch mehrere Hundert Meter an der Mittelleitplanke entlang und kam anschließend zum Stehen. Die Besatzung von einem zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen leistete Erste Hilfe und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er nur wenig später an den Folgen des Herzinfarkts. Die Autobahn war über zwei Stunden in Fahrtrichtung München gesperrt.