Herrmann zeichnet "Aushängeschilder" des Sports aus

Sportminister Joachim Herrmann hat bei einer Galaveranstaltung in München erfolgreiche Athletinnen und Athleten sowie Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet. Ein besonderer Moment wurde dabei am Samstagabend in der BMW Welt der im August verstorbenen Fußball-Legende Gerd Müller gewidmet. Für sein Lebenswerk wurde ebenfalls Karl-Heinz Rummenigge ausgezeichnet, der langfährige Chef des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München.

07. November 2021 - 09:18 Uhr | dpa

Joachim Herrmann (CSU), Innenminster von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild