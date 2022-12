Herrmann: "Reichsbürger"-Umtriebe sind "neue Kategorie"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die nach einer Großrazzia in der "Reichsbürger"-Szene ans Licht gekommenen demokratiefeindlichen Umtriebe als "neue Kategorie" bezeichnet. "Dass Leute überhaupt das Ziel haben, unsere ganze Demokratie zu beseitigen, ist schon unglaublich und auch furchterregend", sagte Herrmann am Samstag im Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2 am Samstagvormittag).

Innenminister von Bayern Joachim Herrmann spricht auf einer Pressekonferenz. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München Mangelnde Konsequenz der Behörden in der Vergangenheit sieht der Innenminister im Umgang mit der sogenannten Reichsbürger-Szene jedoch nicht: "Wir haben schon in den letzten Jahren eingeleitet, als erstes Bundesland, allen Reichsbürgern die Waffen zu entziehen", sagte der Innenminister. Man müsse das aber noch weiter beschleunigen. Jede Behörde, jedes Amtsgericht, jedes Finanzamt, jedes Landratsamt, aber auch jeder Bürger solle sich melden, wenn er auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam werde. Dass unter den Festgenommenen auch ehemalige Bundeswehrsoldaten und Polizisten waren, überrascht Herrmann nicht. Man wisse, dass die "Reichsbürger"-Szene gezielt in der Sicherheitsbranche werbe. "Wir haben auch schon bayerische Polizeibeamte, die als Anhänger der "Reichsbürger"-Ideologie identifiziert wurden, aus dem Dienst entfernt".