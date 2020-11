Herrmann: Bodycams schützen Polizisten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist überzeugt davon, dass Bayerns Polizisten dank Bodycams besser vor Angriffen geschützt sind. Rund 21 000 Mal habe die Polizei in den vergangenen zwölf Monaten die Aufzeichnungsfunktion der Kameras genutzt, teilte das Innenministerium am Freitag in München mit.

20. November 2020 - 12:10 Uhr | dpa

Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern, spricht in einem Polizei-Trainingszentrum. © Armin Weigel/dpa

München "Dazu kommen unzählige Fälle, bei denen schon die bloße Ankündigung einer Aufzeichnung zur Deeskalation führte", sagte Herrmann laut Mitteilung. Außerdem zeige die Erfahrung aus der Praxis, dass die Hemmschwelle höher sei, Polizisten anzugreifen, die eine Bodycam tragen. Die Ausstattung der Polizei mit 1400 Bodycams war vor einem Jahr abgeschlossen worden. Nun plant das Ministerium die Verteilung von 275 weiteren Kameras. Die Bodycams tragen nach Herrmanns Worten ausschließlich uniformierte Einsatzkräfte - und zwar "offen und deutlich erkennbar am Oberkörper". Die Verwendung und die Speicherung der Videos ist im Polizeiaufgabengesetz (PAG) geregelt.