Herrmann: 180.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Bayern

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar sind etwa 180.000 Menschen aus dem Land nach Bayern geflüchtet. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München mit.

24. August 2022 - 12:25 Uhr | AZ/dpa

Joachim Herrmann spricht auf einer Pressekonferenz. © Lennart Preiss/dpa/Archivbild