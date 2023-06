Herrenloser Pfau mehrere Tage unterwegs

Die Polizei hat einen herrenlosen Pfau in Mittelfranken eingefangen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte sich das Tier bereits in den Tagen zuvor in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) herumgetrieben, konnte aber immer wieder entwischen.

11. Juni 2023 - 14:36 Uhr | dpa

Höchstadt an der Aisch So hatte der Pfau unter anderem auf einer befahrenen Straße zum Landeanflug angesetzt, weshalb eine Autofahrerin abbremsen musste. Am Samstag blieb der Pfau dann in der Mauer eines privaten Gartens stecken. Laut Polizei wurde der Vogel mit einem Netz eingefangen und anschließend mithilfe der Feuerwehr aus der Mauer befreit und in ein Tierheim in Erlangen gebracht. Wem der Vogel gehört, war zunächst unklar. Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer des Vogels, sich zu melden.