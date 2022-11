Heizpilz im Wohnzimmer aufgestellt: Kohlenmonoxid-Vergiftung

Mit einem in seiner Wohnung in Oberfranken aufgestellten Gasheizstrahler hat sich ein Mann in Lebensgefahr gebracht. Beim Eintreffen einer Streife zeigte der 54-Jährige bereits Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch auf Twitter mit. Er klagte demnach über Übelkeit und war benommen.

23. November 2022 - 12:47 Uhr | dpa

Lichtenfels Dem Mann gelang es noch rechtzeitig über einen Nachbarn Hilfe zu holen. Vermutlich aus Sorge vor steigenden Heizkosten kam der 54-Jährige aus Lichtenfels auf die Idee, sein Wohnzimmer mit dem Heizpilz zu wärmen, berichtete die Polizei.