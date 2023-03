Heiße Asche in Mülltonne verursacht Brand eines Wohnhauses

Oberau

Heiße Asche in einer Mülltonne hat den Brand eines Wohnhauses in Oberbayern verursacht. Bei einem Löschversuch erlitt der Bewohner des Hauses in Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) Brandverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte am Mittwoch Asche entsorgt, woraufhin das Mülltonnenhäuschen nach bisherigen Erkenntnissen Feuer fing. Es breitete sich dann auch auf das Einfamilienhaus daneben aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf eine Summe im höheren fünfstelligen Bereich. Gegen den Hausbewohner wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.