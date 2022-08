Heinrich überraschend Bahnrad-Europameister in Verfolgung

Nicolas Heinrich aus Chemnitz hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in München überraschend den Titel in der 4000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Der U23-Europameister besiegte am Samstag im Finale in 4:09,320 Sekunden den Italiener Davide Plebani. Bereits in der Qualifikation hatte Heinrich in 4:08,995 Minuten die beste Zeit vorgelegt. Das Rennen um Platz drei gewann Manlio Moro aus Italien gegen den Briten Charlie Tanfield.

13. August 2022 - 20:00 Uhr | dpa

München Durch den Sieg von Heinrich hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der EM bereits fünf Titel auf dem Bahn-Oval in der Münchner Messe geholt.