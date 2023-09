"Heimat mitgestalten": Bezirkswahlen in Bayern

Nicht nur ein neuer Landtag wird am 8. Oktober in Bayern gewählt - in den sieben Regierungsbezirken können die Bürgerinnen und Bürger auch die neuen Bezirkstage bestimmen. Diese Wahlen stehen im Schatten der Landtagswahl - weil freilich die Bezirkstage weit weniger prominent und bekannt sind als das Landesparlament. Die Bezirke sind neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern.

20. September 2023 - 05:48 Uhr | dpa

Eine Frau wirft einen Wahlbrief für die Landtags- und Bezirkswahlen 2023 in Bayern in einen Briefkasten. © Sven Hoppe/dpa

München Gewählt werden die Mitglieder der Bezirkstage nach demselben Prinzip wie im Bundes- und Landtag: Die Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme für einen Direktkandidaten und eine Listenstimme. Allerdings besteht keine Fünf-Prozent-Hürde, also auch Parteien mit einem geringeren Stimmanteil können in den Bezirkstag einziehen. 2018 holte die CSU in allen sieben Regierungsbezirken die Mehrheit. "Die Bezirkstage werden auch Sozialparlamente genannt", sagte Franz Löffler, Präsident des Bezirketags, der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sind in erster Linie zuständig für die Versorgung von Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf und psychischen Erkrankungen." Außerdem hätten die Bezirke Aufgaben im Bereich der Kultur- und Heimatpflege, der Bildung sowie im Umweltbereich. "Die Bezirke prägen damit auf vielfältige Weise die Regionen. Und es sollte jeder Wählerin und jedem Wähler ein Anliegen sein, die eigene Heimat mitzugestalten. Und genau das tun sie mit ihrer Stimme."