Hecking vor Kellerduell: "Die Tabelle kann jeder lesen"

Der 1. FC Nürnberg will gegen Eintracht Braunschweig den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. "Die Tabelle kann jeder lesen", sagte "Club"-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag zur großen Bedeutung des Heimspiels im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg würden die Franken ihren Vorsprung auf den Tabellen-15. aus Niedersachsen auf sechs Zähler erhöhen. Bei einer Niederlage würde die Eintracht hingegen mit den "Club" nach Punkten gleichziehen.

09. März 2023 - 14:05 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Dieter Hecking betritt das Stadion. © Axel Heimken/dpa/Archivbild