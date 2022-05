Hecking über Gerüchte: "Erstmal unsere Liste abarbeiten"

Der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking hat sich ausweichend zu Rückkehr-Gerüchten um Stürmer Guido Burgstaller vom FC St. Pauli geäußert. "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich jetzt mittlerweile auch mitbekommen haben, dass er geäußert hat in Hamburg, dass er sich aufgrund von familiären Gründen wohl Richtung Süden verabschieden will", sagte Hecking dem TV-Sender Sky am Donnerstag.

19. Mai 2022 - 13:33 Uhr | dpa

Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking sitzt während eines Pressegesprächs in seinem Büro. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild