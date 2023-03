Havarierter Donaufrachter soll aus Schleuse geholt werden

Das in einer Schleuse in der Oberpfalz gesunkene Frachtschiff soll voraussichtlich heute (10.00 Uhr) herausgeschleppt werden. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Donau MDK mit. Dafür wird es an einem zweiten Schiff befestigt. Zuvor hatte der havarierte Frachter wieder schwimmfähig gemacht werden müssen.

28. März 2023 - 18:00 Uhr | dpa

Ein 85 Meter langes Güterschiff liegt beschädigt in der Schleuse Geisling. © Armin Weigel/dpa/

Wörth an der Donau Das 85 Meter lange und mit rund 1100 Tonnen Eisenerz-Granulat beladene Schiff war am 10. März in der Schleuse Geisling bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) gesunken.