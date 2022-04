Hausdach eingestürzt: Ein Mensch verschüttet

Feuerwehrleute stehen in den Trümmern eines eingestürzten Hauses.

Memmingen

Beim Einsturz eines Hausdachs in Memmingen ist am Freitag ein Mensch schwer verletzt worden, ein weiterer wurde verschüttet. Wie die Polizei mitteilte, war das Unglück während privater Umbauarbeiten geschehen. Von dem einstöckigen Haus standen nur noch Seitenwände und ein Giebel. Ein Polizeisprecher sagte am frühen Abend, die Bergungsarbeiten liefen noch. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr seien im Einsatz.