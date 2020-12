Haus steht in Flammen: Mehrere Menschen verletzt

Nürnberg

Ein Wohnhaus in Nürnberg ist in der Nacht zum Freitag in Brand geraten - mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Am späten Donnerstagabend meldeten Anwohner das Feuer im Stadtteil Großgründlach, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten, allerdings erlitt ein Mann leichte Brandverletzungen. Ein Kind wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hausbewohner wurden in der Nacht in einem Bus der Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) betreut. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.