Hauptalmbegehung mit Polit-Prominenz: Wolf als Thema

Gerissene Schafe, in Panik abgestürzte Tiere: Immer öfter haben Wölfe in Bayerns Almgebieten für Unruhe gesorgt. Bei der Hauptalmbegehung wollen die Bauern ihre Positionen und Forderungen an die politischen Gäste herantragen. Der Termin ist hochkarätig besetzt.

01. August 2023 - 17:59 Uhr | dpa