Hans Klok träumt von eigenem Zirkus

Der niederländische Magier Hans Klok träumt von einem eigenen Zirkus. "Ich liebe den Zirkus", sagte der 54-Jährige am Mittwoch in München. "Mein Ziel ist, einen eigenen Zirkus zu haben."

München

Bevor es soweit ist, geht er mit seiner Zaubershow aber erstmal in Deutschland auf Tournee. Sie startet am 9. Mai in Hamburg und endet am 4. Juli in Berlin. In München wird er am 23. Mai auf der Bühne stehen.

"Live from Las Vegas" heißt sein Programm - schließlich feierte er in der US-amerikanischen Stadt große Erfolge, bevor die Corona-Pandemie ihn zwang, nach Europa zurückzukehren.

"Ein Magier ist eine romantische Figur", sagte er - "wie ein Vampir". Schließlich könne ein Zauberkünstler fliegen und sich in Luft auflösen. Wie er das macht, verrate er nicht einmal seiner Schwiegermutter, sagte Klok, der den größten Respekt vor einem besonders jungen Publikum habe: "Die schwierigsten sind die Kinder", sagte er. "Was die Kinder sagen, ist oft in der Nähe" des Geheimnisses hinter seinen Zaubertricks.

Am leichtesten habe er es mit einem akademischen Publikum - "mit Studenten und Professoren; die denken zu kompliziert".