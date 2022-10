Hang an Wohnhaus rutscht nach Dauerregen ab

Nach tagelangem Dauerregen ist am Montag in Pfronten im Ostallgäu ein Hang direkt unterhalb eines Wohnhauses abgerutscht. Das Gebäude sei geräumt wurden, die Bewohner seien bei Freunden und Verwandten untergekommen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr in Pfronten. Die beiden Familien hatten am Morgen gegen 8.45 Uhr nach Angaben der Rettungskräfte ein leichtes Wackeln bemerkt. Als sie nachschauten, entdeckten sie den Hangrutsch.

03. Oktober 2022 - 12:40 Uhr | dpa

Pfronten Wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Man wisse derzeit nicht, ob nicht noch das gesamte Haus ins Rutschen gerate. Statiker und Geologen sollten die Lage vor Ort überprüfen. Das Gelände ringsum wurde abgesperrt. Ein Großteil der Erdmassen war auf eine Straße unterhalb des Hauses gerutscht, sie wurde ebenfalls gesperrt.