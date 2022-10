Handwerker stürzt vom Dach

28. Oktober 2022 - 17:08 Uhr | dpa

Zell am Main

Ein Handwerker ist bei Arbeiten auf einem Dach gestolpert und etwa acht Meter tief auf den Boden gestürzt. Der 60-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall in Zell am Main (Landkreis Würzburg) schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte ihn am Donnerstag ins Krankenhaus. Kurzzeitig habe Lebensgefahr bestanden, sagte eine Sprecherin. Sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert.