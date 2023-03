Hagen wirft Staatsregierung "erbärmliche Bilanz" vor

Knapp sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl hat FDP-Landeschef Martin Hagen CSU und Freien Wählern eine "erbärmliche Bilanz" vorgeworfen. In keinem Bereich gehe es Bayern heute besser als beim Amtsantritt der Staatsregierung vor fünf Jahren, im Gegenteil, sagte er am Samstag auf einem Landesparteitag in Ingolstadt. Der Lehrermangel, der Mangel an Kita-Plätzen, der Fachkräftemangel - alles sei noch schlimmer geworden in den vergangenen Jahren. "Bayern wurde in den letzten fünf Jahren unter Wert regiert", kritisierte er. Die Regierung aus CSU und Freien Wählern sei die schlechteste Regierung der Nachkriegsgeschichte.

18. März 2023 - 12:33 Uhr | dpa

Martin Hagen, FDP Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der FDP zur bayerischen Landtagswahl 2023. © Uwe Lein/dpa