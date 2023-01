Haftbefehle: Gesuchter Mann bei Polizeikontrolle erwischt

Eine Kontrolle auf der Autobahn 3 in Niederbayern ist einem 52 Jahre alten Mann zum Verhängnis geworden. Der Mann sei seit mehreren Monaten mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Er müsse nach seiner Festnahme am Dienstag bei Ruhstorf nun für mehr als vier Jahre hinter Gittern.

Ruhstorf Im August 2021 hatte das Landgericht Regensburg demnach den Mann wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Wegen eines weiteren Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz hatte ihn das Amtsgericht Straubing außerdem zu zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Da sein Aufenthaltsort unbekannt war, erließen die zuständigen Behörden zwei Haftbefehle.