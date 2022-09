Haftbefehl seit 16 Jahren: Mann bei Einreise festgenommen

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen in Herzogenrath (Region Aachen) an der Grenze zu den Niederlanden einen 48-jährigen Polen festgenommen, gegen den seit 16 Jahren ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte den Mann, der wegen der Verabredung zum Mord und wegen Raubes mit Todesfolge im Jahr 2002 vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden war.

06. September 2022 - 09:59 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Herzogenrath Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, hatte der 48-Jährige einen Teil der Freiheitsstrafe abgesessen, bevor er in seine polnische Heimat abgeschoben wurde. Der Rest der Freiheitsstrafe war ausgesetzt worden, hieß es. Durch die Wiedereinreise nach Deutschland sei die Reststrafe von 371 Tagen wieder wirksam geworden. Der Strafvollstreckungshaftbefehl konnte somit vollzogen werden. Der 48-Jährige befindet sich den Angaben zufolge zunächst im Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium Aachen.