Haft gefordert für versuchten Brandanschlag auf Synagoge

Im Prozess um den versuchten Brandanschlag auf die Synagoge im oberfränkischen Ermreuth hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren für den Angeklagten gefordert. Der 22-Jährige habe die Synagoge brennen sehen wollen, sagte der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft München am Freitag vor dem Amtsgericht Bamberg.

Bamberg

Der Angeklagte habe seine rechtsradikale Gesinnung selbst eingestanden und es mit seiner Tat geschafft, vor allem bei jüdischen Mitbürgern wieder eine Angst zu wecken, die sie lange nicht mehr gehabt hätten: Dass Synagogen in Deutschland brennen könnten. Der Verteidiger des jungen Mannes sprach sich für eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren und mehrere Auflagen aus. Dazu sollten etwa ein Alkoholverbot und Gespräche zur Deradikalisierung zählen.

Er habe erkannt, dass ihn seine Gesinnung im Leben nicht weiter bringe, sondern ins Gefängnis, sagte der Angeklagte. Der junge Mann hatte die Tat vor Gericht eingeräumt. In der Nacht auf Neujahr 2023 soll er eine Scheibe der Synagoge von Ermreuth (Landkreis Forchheim) eingeschlagen haben. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie er daraufhin versuchte, ein Feuerwerk anzuzünden und es in die Synagoge zu werfen. Als dies misslang, ging er weiter. In dem Gebäude befanden sich zu dieser Zeit keine Menschen. Ihm wird versuchte schwere Brandstiftung und gemeinschädliche Sachbeschädigung vorgeworfen.