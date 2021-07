Häftling attackiert Gefängnisbeamten mit Messer

Ein Häftling hat in der Justizvollzugsanstalt Straubing einen Beamten mit einem Messer verletzt. Gegen den 36 Jahre alten Gefangenen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sollte in der Gärtnerei der Haftanstalt mit dem Gemüsemesser Gartenarbeiten verrichten. Stattdessen attackierte er am Freitagmorgen den 60 Jahre alten Beamten und traf ihn am Arm. Die Klinge des Messers war den Angaben zufolge etwa fünf Zentimeter lang. Der Angegriffene verhinderte mit einer Abwehrbewegung Schlimmeres.

05. Juli 2021 - 15:30 Uhr | dpa

Straubing Der Justizbeamte musste zunächst ins Krankenhaus, wurde nach Polizeiangaben aber inzwischen wieder entlassen. Der Angreifer sei innerhalb des Gefängnisses verlegt worden und nun besonders gesichert untergebracht. © dpa-infocom, dpa:210705-99-266881/2