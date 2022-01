Gundremmingen vom Netz: Minister betont Sicherheitsvorgaben

Gundremmingen

Nach der Abschaltung des vorletzten Atommeilers in Bayern hat Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) die strengen Sicherheitsvorgaben beim Rückbau betont. "Die Sicherheit von Mensch und Umwelt steht an erster Stelle." Das Kernkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen hat im Rahmen des Atomausstiegs am Silvesterabend seinen Betrieb eingestellt.

Weiter sagte er am Samstag: "Jetzt kommt es darauf an, die Energiewende als Basis für den Klimaschutz erfolgreich zu gestalten. Ein zentraler Baustein für die Klimaneutralität ist der kraftvolle Ausbau der erneuerbaren Energien. Bayern ist ein Sonnenland, das wir weiter stärken wollen." Jedoch brauche man auch die Windkraft, "wenn wir beim Klimaschutz erfolgreich sein wollen".

Das Kraftwerk mit seinen weithin sichtbaren zwei Kühltürmen wird aber auch nach der Abschaltung noch lange Gundremmingen prägen. Der milliardenschwere Rückbau wird nach Schätzungen mindestens noch 15 Jahre dauern. Wie das Umweltministerium mitteilte, sind die erforderlichen Genehmigungen bereits erteilt worden.