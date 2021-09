Güterschiff läuft in Niederbayern auf Kiesbank auf

Aufgrund eines Fahrfehlers ist ein Güterschiff auf der Donau in Niederbayern auf eine Kiesbank aufgelaufen. Das 68 Meter lange Schiff, das mehr als 1000 Tonnen Kunstdünger geladen hat, sei am Montag bei Winzer (Landkreis Deggendorf) außerhalb der Fahrrinne aufgelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

21. September 2021 - 08:59 Uhr | dpa

Winzer Zwischenzeitlich war die Donau daher für die Schifffahrt komplett gesperrt. Wie es mit dem Schiff nun weitergehe, sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. © dpa-infocom, dpa:210921-99-296964/2