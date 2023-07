Gruppe von Drogenhändlern im Raum Augsburg ausgehoben

Die Strafverfolgungsbehörden in Augsburg haben eine Gruppe von Drogenhändlern ausgehoben. Sechs Tatverdächtige seien festgenommen und eine größere Menge Rauschgift, darunter Heroin und Kokain, sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Außerdem seien der Polizei Uhren und andere Wertgegenstände in die Hände gefallen.

18. Juli 2023 - 17:40 Uhr | dpa

Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Augsburg In Ermittlungen über mehrere Monate war die Polizei den Angaben zufolge darauf gestoßen, dass ein 59 Jahre alter Mann regelmäßig Betäubungsmittel im großen Stil aus den Niederlanden einführt und an eine Gruppierung mit fünf Hauptverdächtigen im Raum Augsburg übergibt. Am vergangenen Donnerstag durchsuchte die Polizei Gewerberäume und Wohnungen im Raum Augsburg und im Raum Ingolstadt, die in Verbindung mit den Personen stehen. Am selben Tag nahmen Einsatzkräfte den 59-Jährigen und die weiteren fünf Hauptverdächtigen im Alter zwischen 21 und 53 Jahren fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle.