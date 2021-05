Grundstein für neues Max-Planck-Zentrum in Erlangen gelegt

Ein Mikroskop, das Corona-Viren beim Angriff filmt, und eine Maschine, die Blutkörperchen vermisst - das entwickeln unter anderem rund 180 Forscherinnen und Forscher am neuen Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin in Erlangen. Mit einem Festakt wurde am Mittwoch der Grundstein für das Gebäude auf dem Gelände des Uniklinikums gelegt.

19. Mai 2021 - 16:50 Uhr | dpa

