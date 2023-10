Grünen-Chef für mehr Bundesgelder an Kommunen für Migranten

Angesichts der hohen Zuwanderungszahlen in Deutschland fordert Grünen-Chef Omid Nouripour von der Bundesregierung mehr Hilfsgelder für die Kommunen. "Es ist bekannt, dass wir da relativ alleine stehen. Aber der Kampf wird an dieser Stelle weitergehen müssen", sagte er am Sonntag in seiner Rede auf dem kleinen Parteitag der bayerischen Grünen in München.

01. Oktober 2023 - 16:00 Uhr | dpa

Omid Nouripour, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. © Britta Pedersen/dpa

München Mit den zusätzlichen Geldern müssten schnellere Asylverfahren ermöglicht werden. "Es gibt 560 Ausländerbehörden in Deutschland und Hunderte von denen sind noch nicht mal digitalisiert", betonte Nouripour. "Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, da geht es um Existenzen." Während die Antragsteller "voller Angst und Bange" monatelang auf die Entscheidung warten müssten, würden Sachbearbeiter im Keller die Akten suchen.