Grünen-Bundesvorstand tagt in Nürnberg

Der Bundesvorstand der Grünen kommt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) in Nürnberg zu einer Klausur zusammen. Neben dem sechsköpfigen Führungsteam um die beiden Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour nehmen auch die beiden Grünen-Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, an dem zweitägigen Treffen teil. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird zum Auftakt digital zugeschaltet.

30. August 2023 - 17:47 Uhr | dpa

Nürnberg Bei dem Treffen will der Vorstand nach Grünen-Angaben die Schwerpunkte bis zum Jahresende festlegen, mit einem Fokus auf die anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Auch die Europawahl im kommenden Jahr soll Thema sein. Geplant sind auch ein Unternehmensbesuch, ein Rundgang über ein Volksfest und Gespräche über aktuelle Anliegen der Wirtschaft. Inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens sind laut Partei "die Auswirkungen von Klimakrise und Extremwetterereignissen auf die regionale Wirtschaft sowie aktuelle wirtschaftspolitische Fragestellungen".