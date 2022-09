Grüne wollen Spitzenpersonal für die Landtagswahl 2023 küren

Ludwig Hartmann, Katharina Schulze - oder einer oder eine der Landesvorsitzenden? Die Grünen küren ihr Spitzenpersonal für die Landtagswahl. Ein strategisches Ziel steht jetzt schon fest.

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag in Bayern, spricht.

München

Die bayerische Grünen-Spitze will heute ihr Spitzenpersonal für die Landtagswahl im Herbst 2023 küren. Der sogenannte Landesausschuss will entscheiden, wer die Partei in die Wahl führen soll - ob eine Person oder ein Spitzen-Duo. Als gesetzt gilt Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann: Er ist der einzige, der über 40 Jahre alt ist und damit nach der Bayerischen Verfassung auch tatsächlich Ministerpräsident werden könnte. Eine Absenkung dieser Altersgrenze hatte die CSU im Landtag blockiert. Damit scheidet etwa Fraktionschefin Katharina Schulze als mögliche Regierungschefin aus.

Ziel der Grünen ist mindestens eine Regierungsbeteiligung: "Wir sind bereit, Bayern aus der Regierung heraus gerecht, nachhaltig und erfolgreich zu gestalten", hieß es vorab. In Umfragen lagen die Grünen zuletzt bei um die 20 Prozent auf Rang zwei, aber merklich hinter der CSU mit 37 bis 40 Prozent. Das letzte Wort bei der Personalentscheidung hat ein Parteitag am 24. und 25. September.