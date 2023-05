Grüne starten Landesparteitag in Erlangen

Unter dem Eindruck bundespolitischer Personaldebatten starten die bayerischen Grünen am Freitag ihre dreitägige Landesdelegiertenversammlung in Erlangen. Die Parteibasis soll dabei das von der Landesspitze entworfene Regierungsprogramm mit den Schwerpunktthemen Energie, Umwelt, Wirtschaft und Soziales debattieren. Aus den Regionalgliederungen lagen bereits vor Beginn des Parteitags 480 Änderungsanträge vor.

Erlangen

Noch am Freitagabend wollen die Delegierten die bayerischen Kandidaten der Grünen für die Europawahl 2024 bestimmen. Am Samstag ist die Hauptrede der beiden Landtags-Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann vorgesehen. Am Sonntag wird die Bundesvorsitzende Ricarda Lang als Gast in Erlangen erwartet.

Die Grünen sind derzeit die größte Oppositionspartei in Bayern. Bei der Landtagswahl 2018 erzielten sie 17,6 Prozent der Stimmen und kamen auf 38 Sitze im Landesparlament. Für die bevorstehende Wahl im Oktober hat die Parteiführung eine Regierungsbeteiligung als Ziel ausgegeben. Allerdings lehnt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Regierungszusammenarbeit mit den Grünen bisher ab. Laut bisherigen Umfragen könnte er mit seinem Wunschpartner Freie Wähler weiterregieren.